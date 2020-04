Inimesed Demi ja Bruce’i tütar avaldas veidra põhjuse, miks ta isa pole karantiiniajal oma uue pere juures Toimetas Triin Tael , täna, 09:44 Jaga: M

Foto: @buuski/Instagram

Paljud Bruce Willise fännid on imeks pannud, et superstaar on juba enam kui kuu aega koroonakarantiinis koos eksnaise Demi Moore'i ja kolme täiskasvanud tütrega. Miks Bruce raskel ajal oma uue naise ja pisitütarde juures ei ole?