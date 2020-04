Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas karmil talvel esimene kaup Tallinna toodi 

Paraku oli jääd nii palju, et Suur Tõllgi ei tulnud pikka aega toime kaugemalt tulevate laevade abistamisega.

„Seisak laevaliiklemises lõppes!“ saavad ajalehed kirjutada alles esmaspäeva, 22. aprilli kohta. „Neli päeva kestnud reisilt jõudis tagasi Suur Tõll ja tõi sisse kaheksa täislaadungis kaubaaurikut ümmarguselt 12 000 tonni mitmesuguste hädavajalike kaupadega. Merel on igal pool märgata jäälagunemist. Soome lahes ja Balti mere põhjaosas on veel õige suuri jäähulki nii et ebasoodsate tuultega võivad veel liiklemises ajutiselt tekkida mõningad raskused,“ hoiatab siiski Uus Eesti.