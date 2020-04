Näitleja Piret Krumm otsib tööd: olen valmis tööle asuma täna! 

"Kallis tulevane tööandja! Kõikide ärajäänud etenduste tõttu, mis pidid sel kevadel ja suvel aset leidma, olen ootamatult täiesti vaba ja valmis oma aega täielikult sulle pühendama," kirjutab ta ja toob välja, et on õige valik, kui on vaja kedagi, kes oskab lugeda luuletusi; kaamera või mikrofoni ees ilusas ja selges eesti või inglise keeles rääkida, esineda, küsimusi küsida; helindada, kirjutada, koostada või parandada tekste, raporteid, sisututvustusi ja muud sellist; kedagi, kes teaks, kuidas kanda Elizabethi-aegseid kostüüme; oskaks inimestega suhelda ja ei kardaks avalikult esineda.