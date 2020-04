Meghan ja Harry anusid Thomas Markle'it, et too nendega suhtleks - asjatult 

Kohtudokumentides avaldatud sõnumeist on näha, et Harry püüdis 2018. aasta mais enne pulmi korduvalt oma tulevase äia Markle'iga ühendust saada. Mehhikos elav endine Hollywoodi valgustaja pidi oma tütre Meghani altari ette saatma, kuid Mail on Sunday paljastas, et Thomas aitas paparatsol endast pilte teha. „Sa ei pea vabandust paluma, me mõistame olukorda,“ kirjutas Harry ühes meeleheitlikus SMSis ning anus, et Markle kõmureporteritega ei räägiks. „Kui sa armastad Megi ja tahad, et kõik laabuks, palun helista mulle. [...] Me pole Megiga vihased, me lihtsalt peame sinuga rääkima.“ Prints toonitas äiale, et ajakirjandusega rääkimine annab tagasilöögi. „Ainult meie saame sind aidata, nagu oleme algusest peale püüdnud teha.“