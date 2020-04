Inimesed LIIGUTAV NOSTALGIAVIDEO | Vaata tänase sünnipäevalapse Elizabeth II plikapõlvekaadreid! Toimetas Triin Tael , täna, 15:10 Jaga: M

Elizabeth II mullu novembris. Foto: AFP/Scanpix

Tema Majesteet Elizabeth II tähistab täna 94. sünnipäeva. Kuninganna on palunud, et tavapärane sõjaväelik saluut jäetaks ära - see pole pandeemiaajal kohane. Ent kuningakoda tähistab monarhi sünnipäeva armsa videoga.