Tõnis Paltsi tütar tegi inglasest kallimale abieluettepaneku veel enne, kui neist oli kindel paar saanud 

Kärri Palts (34) - üks Tõnis Paltsi seitsmest lapsest - tutvus oma tulevase abikaasa Mark Brewsteriga (42) töises miljöös. Mark rääkis The Guardianile, et alustas 2014. aasta suvel tööd Londonis rõivafirmas. "Mulle tehti parajasti kontoris ringkäiku, kui kohtusin paariks minutiks Kärriga. Mõtlesin: "Wow, ta on seksikas!"" Ent eestlanna ei märganudki Marki. "Olin toona tööga liiga hõivatud," naerab ta.

Järgmise paari kuu jooksul sõbruneti ning käidi aeg-ajalt dringil. Marki sõnul olid mõlemad toona aktiivsed Tinderi kasutajad. "Tõmme oli olemas, kuid mul oli kindel põhimõte töökaaslastega mitte kurameerida." Kärril oli seljataga pikema suhte lõpp ning ta ei otsinud armastust, vaid nautis vallalise elu. 2015. aasta kevadel võttis noor naine plaani meeletu seikluse: ta otsustas osaleda jahtlaevaga ümbermaailmaregatil Clipper Round the World. See osutus tema ja Marki suhetes pöördeliseks.

Lahusolek kinnitas tunnete tugevust

Kärri pani ameti maha ning pakkis asjad, et enne jahisõidu väljaõpet Eestis käia. Nii talle kui ka Markile oli selgeks saanud: nad hakkavad teineteist igatsema. "Ja kumbki meist ei teadnud, kas me eales enam näemegi." Lahkumissuudlus Oxford Circuse metroojaamas oli unustamatu ning Eestisse jõudes kutsus Kärri Marki külla. Ent ta ei uskunud, et noormees tuleb. "Mark on 2008. aastast peale iga päev üht ja sama hommikusööki söönud - pošeeritud mune. Ta pole inimene, kes oma mugavustsoonist välja tahaks tulla." Kuid Mark võttis sõidu ette: ta tahtis nii väga Kärrit näha.

Kui Kärri juulis Inglismaale naasis, küsis ta Markilt, kas tohib tema juurde ööbima tulla. "Aga tema tunnistas, et tal on kohting," naerab naine. Paar päeva hiljem saadi siiski kokku ja tehti väljasõit rannalinna. "Rääkisime esimest korda, kuhupoole meie suhe tüürib." Marki sõnul võttis just Kärri jutuks abiellumise. "Mõtlesin ainult: "Jaa! Teeme ära." Teadsin, et ma ei taha mitte kellegi teisega käia."

Lahusolek oli raske - eriti kui Mark ühel päeval metrooga sõites netist luges, et keegi regatil osaleja oli surma saanud. Ta pidi ootama järgmise metroopeatuseni, et uudist värskendada. "Mul olid pisarad silmas, kui püüdsin wifit tööle saada, veendumaks, et see polnud Kärri." Pikkadest e-kirjadest, mida noored lahus olles vahetasid, koostas Mark hiljem raamatu.