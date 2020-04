KUULA JA VAATA | Grete Paia uues muusikavideos kasutati Nolani „Tenetile“ sarnast kaamerasüsteemi 

Singel ilmus koos 90ndate hõngulise muusikavideoga, kus lisaks Gretele figureerivad ka neli väga komput ning tuntud eesti meesmuusikut: Joonas Mattias Sarapuu, Rainer Meinart, Carlos Roos ja Silver Haugas.

Esmakordselt kasutati Grete videos ka uudset Eestis valminud autokraana süsteemi “Boriss”, milega saab sõidu pealt filmida väga keerulisi ja võimsaid kaadreid. Sama süsteemi kasutati ka mullu suvel Christopher Nolani filmi “Tenet” võtetel Tallinnas. Eestis arendas selle süsteemi välja ettevõte Fookus Pookus.

Paial on hea meel, et “Maru” loos on väga olulisel kohal live-instrumendid - bass ja kitarr - mis lisavad kogu üleüldisele kõlapildile tugevalt elu ning päris emotsiooni. “See on kindlasti suund, mida soovin ka järgmiste lugude puhul jätkata,” lisab ta.

Laulu lüürikaga seoses on Gretel samuti vahva seik. Nimelt on “maru” olnud Gretel juba pikemat aega parasiitsõna - maru vahva, maru tuus, maru äge. “Aapo seda ei teadnud tollal, kui neid sõnu kirjutas, kas ta seda praegugi teab - ega me pole seda teemat otseselt arutanud - ent maru tore on, et sain oma nö lemmiksõnale nüüd päris oma laulu. Kift kokkusattumus,” kommenteerib Grete.