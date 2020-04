98aastane Philip katkestas tähtsa sõnumi edastamiseks pensionipõlve 

"Tahtsin ülemaailmse immuniseerimisnädala hakul tunnustada elutähtsat ja pakilist tööd, mida nii paljud pandeemia ohjeldamiseks teevad," seisab juunis 99aastaseks saava Edinburghi hertsogi sõnumis, mis postitati eile Briti kuningakoja sotsiaalmeediakontodele. Prints Philip tõstis esile meditsiini- ja teadustöötajaid, kes näevad kõik ühiselt vaeva, et meid Covid-19 eest kaitsta.

Vanity Fair märgib, et see on esimene avalik kommentaar hertsogi sulest, sestsaadik, kui ta 2017. aasta mais pensionile minekust teatas.

Ajakirja Majesty peatoimetaja Ingrid Seward nimetab prints Philipi avaldust väga tavatuks, sest ta on avalikust elust taandunud. Teisalt elame erakordses olukorras, toonitab Seward. "Prints Philip ei püüa meie rahvast õpetada, selle jätab ta kuninganna hooleks," märgib Briti kuningakoja spetsialist. "Ta tahab toetada heategevusorganisatsioone, kellega ta on seotud, ning avaldada neile praegusel raskel ajal toetust." Sewardi sõnul on Edinburghi hertsog olnud alati huvitatud teadusest. "Kindlasti huvitavad teda püüdlused kiiresti vaktsiini leida. Ta jälgib kõike terava huviga."