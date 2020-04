33aastane Playboy modell leiti surnuna 

Õe ja venna sõnul oli Ashley kolinud paar aastat tagasi oma lapsepõlvekodule lähemale. "Pole ehk saladus, et ta heitles alkoholi ja narkootikumidega, kuid ta tahtis terveneda ning tegutses selle nimel." Christy ja Williami sõnul oli nende õde võtnud hiljuti varjupaigast retriiverikutsika, et oma sisemistest deemonitest võitu saada. Koer jääb nüüd omaste kasvatada. "Ashley mälestus jääb meile igavesti kalliks ning me teame, et tema rõõm ei kao kuhugi. Ootame pikisilmi, millal saame temaga uuesti kohtuda."