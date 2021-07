Vladimir Võssotski. Kes või mis tappis Venemaa suurima legendi? 

Paar aastat tagasi avas Venemaa telesaates «Täna õhtul» uusi tagamaid Võssotski teine ametlik abikaasa Ljudmila Abramova.

«Meie kohtumise ajal 1960ndate alguses polnud Volodja kuigi edukas. Minu südame võitis ikkagi see, kuidas ta laulis ... Tema tohutu karisma ja andekus ei läinud mulle esimese hetkega üldse korda. Pigem lummas mind tema mässuline loomus. Kui ta ükskord siis hotellitoa ukse maha lõi ja mind naiseks palus, olin kui ära tehtud. Minu kindel seisukoht oli, et abiellun mehega, kes julgeb mind naiseks paluda, kes ei haara niisama jalast kinni ja seeliku alla ei poe.»

Abramova sõnul tundis ta alatasa oma abikaasa pärast hirmu, sest pöörase loomuga artist sõitis mitu korda auto sodiks. «Kord tundsin meeletut pelgu siis, kui Võssotski pärast teatriproovi koju tuli. Ta viskus diivanile pikali ja hingeldas raskelt. Arvasin, et taas probleemid südamega, kuid ühel hetkel kargas ta püsti ja hakkas kirjutama. See polnudki infarkt, see oli laul, mis temast väljapääsu murdis,» rahunes naine lõpuks maha.

Lühikeseks jäänud abielust sündis kaks poega. Arkadi tuli ilmale 1962. ja poeg Nikita 1964. aastal ning mõlemast said samuti näitlejad. Kui Võssotski praegu veel elaks, oleks tal kaheksa lapselast.

Ta keerab end hauas ringi

Mõni aasta tagasi vändati lauljast ja näitlejast mängufilm «Võssotski. Aitäh, et oled elus» ning filmi stsenarist ja üks produtsent oli laulja lihane poeg Nikita. Linateost saatis hiilgav kassaedu, sest 12miljonilise eelarve juures teeniti tagasi üle 27 miljoni dollari. Samas on seda filmi väga tugevasti kritiseeritud. Ka Võssotski viimane abikaas Marina Vlady on siiani selle linateose peale püha viha täis ja teatas möödunud aasta lõpus antud intervjuus: «See tõeliselt hirmus film alandab Volodja mälestust. Ta on seal muudetud narkomaaniks ja idioodiks. Osaliselt solvab see ka mind, kuid sel pole tähtsust. Võssotski töötas kogu oma elu meeletult, kuid muutus aeg-ajalt raevukaks. Tõsi – purjus peaga võis Volodja majas kõik segamini peksta, kuid mitte iialgi ei puutunud ta joomasööstude ajal oma käsikirju. See film tehti üksnes selleks, et põhjustada kõmu, pälvida tähelepanu ja raha kokku ajada.»

Nikita asus oma linateost muidugi kaitsma: «See on just selline film, mida tahtsin oma isast teha!» Tuntud kirjanik Dmitri Putškov põrutas aga omakorda vastuseks: «See on ülihalb film. Arvan, et Nikita vihkab oma isa eelkõige peadpööritava edu ja kuulsuse pärast. Võssotski keeraks end hauas ringi, kui seda filmi näeks.»