Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas kuberner väitis: Eestis rahvuslus ei ärka  

„Lõpuks – mis juhid on Köler ja Hurt. Köler on võimeline ainult joonistama ja mitte alati õnnestunud pilti, kuid mitte mingil tingimusel (pole võimeline) etendama poliitilise partei juhi osa. Hurta ma ei tunne isiklikult, kuid inimeste, kes teda tunnevad, jutu järgi tean, et ta on inimene, kes pole kaugeltki loll. Ta on kaval intrigant ja parunite sõnakuulelik teener ning andunud neile kultuurilistele ja poliitilistele sihtidele, mida parunid taotlevad. Köler ja Hurt on vastastikku vaenus. Neil on oma poolehoidjad, kuid sellest ei järeldu veel, et neid võib ametlikult tunnistada parteijuhtideks.“