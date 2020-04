„PUUDUTA MIND“ | Ärimees Vallo Arumäe õpetab: mõtteviisi muutes on võimalik saada ka täna jõukaks 

"See on avatult mõtlevate inimeste kogukond, kes on pühendunud teadlikult elukestvale enesearengule ja isiklikule kasvule selleks, et elada tähendusrikkamat elu. Vallo sõnul näitab tänane majanduskriisi olukord ilmekalt, et inimestel puudub tegelikult kontroll oma sissetulekute üle," räägib Arumäe. “Võibolla siiani on veel paljud arvanud, et elementaarsed raha- ja majandusalased teadmised neid ei puuduta, siis uus reaalsus kinnitab vastupidist. Rahalise vabadusega kaasnebki eelkõige kontrolli tagasi saamine oma aja ja sissetulekute üle."

Lühidalt öeldes tegelen igapäevaselt tegevustega, mis aitavad inimeste elusid paremaks muuta. Seda nii nende isiklikus elus, mis enesejuhtimine, harmoonia leidmine, rahaasjadega toimetulek, kui ka ärialaselt. Näiteks äri- ja liidrioskused ning investeerimine. Iga inimese välismaailm on suurel määral tema sisemaailma peegeldus. Seega märkimisväärne osa minu koolitusest on suunatud just mõttemaailma muutmisele ja seejärel uue (elu)visiooni loomisele.

Kui mõtted on muutunud, siis avaneb silme ees ka uus võimaluste maailm. Aitan inimestel saavutada rahalise vabaduse läbi äri ja investeerimise elades samaaegselt harmoonilist elu. Olgem ettevõtlikud, aga tehkem seda targalt ja pöörates teadlikult tähelepanu ka teistele peamistele eluvaldkondadele, nagu sisemaailm, tervis, suhted ja eneseteostus. Minu visioon täna on luua rahvusvaheline kogukond rahalise vabaduse saavutanud ettevõtjatest ja investoritest.

Oled välja toonud, et sinu koolitused toimuvad kahel suunal - personaalne rahaline tarkus ja liidrioskused ettevõtetele. Mida see tähendab?

Oleme moodustanud kogukonna ettevõtlikest inimestest, kelle soov on olla rahaliselt vabad, kasvatada oma äri ja investeerida targalt. Selle eelduseks on rahakeeleoskus ehk finants-, äri- ja investeerimisalane baasharidus, mida meile koolis ei õpetatud. Me ei anna inimestele nõu ja soovitusi, mida nad peaksid tegema, vaid nad saavad baasteadmised selleks, et ise teha otsuseid mis on õiged nende jaoks. Oleme koolitustega pigem teejuhiks ja -kaaslaseks muutuste samm-sammul elluviimisel. Samuti toetame ettevõtjaid liidri- ja kommunikatsioonioskustega, kasutades selleks maailmas kõrgelt tunnustatud leadership eksperdi John C. Maxwelli meetodeid ja koolitusprogramme.

Miks on rahalise vabaduse saavutamine toluline? Mida see annab, kuidas see inimest tema igapäevaelus aitab?