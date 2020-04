Henrik Kalmet veebietenduste andmisest: ühel hetkel on rahvas, järgmisel hetkel ei ole kedagi 

“Tõsi, mingit energeetilist taju oli palju vähem. Etenduse sees oli see veel teatud mõttes olemas, aga kõige veidram olukord oli enne algust ja siis, kui asi oli vahetult ära lõppenud. Kui muidu astud saali, seal on inimesed ja omavaheline kontakt järjest kasvab, siis sellise etenduse puhul oli tunne, et stepsel seina, stepsel seinast välja - ühel hetkel järsku on rahvas ja järgmisel hetkel ei ole kedagi,” kirjeldab mees.

Etenduste ajal juhtus ka olukordi, kus oli kuulda inimeste omavahelist juttu. “Õnneks vedas, et kõik laused, mis ei olnud mulle või lavastusele suunatud, läksid konteksti. Mul tuleb meelde, kus rääkisin, et üheksa kuu pärast on palju sünde ja järsku ühest aknast kostus väikese lapse lalinat. Mõtlesin, et keegi võib-olla kodus arvab, et niimoodi teevadki etendust – pigistavad lapsi, et need vahepeal reageeriks,” muigab ta. “Ühel hetkel rääkisin, et “Üksinda kodus” asemel, tuleb film “Perega karantiinis”, samal ajal oli kosta, kuidas üks ema rääkis: “Uku, tule siia! Uku! Uku!” Siis ütlesin, et näete, selline olukord ongi - kõik on kodus ja keegi ei lähe ära.”

Kas Henrik oleks valmis taas sellises vormis etendusega inimeste ette tulema? “Vaat, seda ma ei tea. Välja sai see ju hõigatud kui ühekordne aktsioon. Ma arvan, et sellisena sai asi ära proovitud ja kui midagi tahaks teha, peaks uue lavastuse välja mõtlema,” ütleb Kalmet.

Kogu etenduse tulu annetati Toidupangale. “See tundus meile hästi laiapõhjaline heategevus. On igasuguseid teisi organisatsioone, kellel on ka praegu väga raske ja keda peaks toetama. Toidupank tundus lihtsalt selline koht, kust võib kõige suurem hulk inimesi võib abi saada ühe baasväärtuse ja vajaduse rahuldamise kaudu,” arvab Henrik.