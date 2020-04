Staaride mammutkontsert tõi heategevuseks ligi 130 miljonit dollarit  

USA poptäht pühendas maailma terviseorganisatsiooni ja mittetulundusorganisatsiooni Global Citizen kaasabil ellu toodud kontserdi „One World: Together At Home“ („Üks maailm: ühiselt kodus“) kiirabi- ja haiglatöötajatele, kes võitlevad koroonaviiruse vastu ennastsalgavalt eesliinil, kuid ka poe- ja postitöötajatele ning heategevusaktivistidele. Lady Gaga toonitas: „Muusikud tahavad anda tagasi veidikenegi seda headust, mida te meile olete jaganud.“ Superstaar esitas oma kodus Charlie Chaplini kuulsa meloodia „Smile“. „Me tahame selle pandeemiaga ühele poole saada ja ma tean, et ka teie,“ vahendab BBC News.