Nimekas fotograaf leiti kolm nädalat pärast kadumist surnuna 

Aafrika ning sealse looduse hingestatud jäädvustustest tuntud Beard kadus 1. aprilli oma kodust Montaukist (New Yorgi osariik). Lähedased olid mures, sest ... Kohalikud võimud korraldased laialdased otsingud, kuid need jäid tulemuseta. Alles sel pühapäeval teatas pere, et Peteri surm on kinnitust leidnud.