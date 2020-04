Maria Klenskaja: kui näitleja ämbrisse astub, tuleb see kolinal ainult talle pähe, ent arsti ja õpetaja vead lähevad väga kalliks maksma 

Viiendat kümnendit näitlejana töötava Maria Klenskaja (68) rollid on salvestatud iga eestlase hoolikalt kaitstud kõvakettale – südamesse. Seda nii osatäitmistega Eesti Draamateatri laval, armastatud filmides kui ka kümnetele multikategelastele elu kinkinud häälena.

Maria tunnistab, et on hirmus asi, kui oled elus juba nii palju näinud ja kuulnud. Ent üks tema armastatud teemasid on teatri ja filmi jaoks kõige tähtsam – noored. „Pole vaja uut Aino Talvit ega Kaarel Karmi,“ tõdeb ta. „Iga aeg sünnitab omad talendid.“

Maria noored kolleegid Liisa Saaremäel, Teele Pärn, Christopher Rajaveer ja Karmo Nigula on kolm aastat tagasi lavakooli lõpetanutest need neli, kelle uutmoodi vabadust ja suhtumist on ta jälgida on saanud. „Nagu Ita Ever ütleb: kolmandat aastat teatris ja ikka veel teretavad!“

Orkestrantide huvitavad näod

Maria nägi juba siis, kui Liisa Saaremäel ja Christopher Rajaveer mängisid 2016. aastal draamateatri lavastuses „Mäed“, et neil on hoopis teistmoodi oskus laval olla. „Arusaam, miks, kellega ja kuidas ma olen. Mind vaimustab nende uudishimu, eriti selles, mis puudutab sõjaeelset Eestit. Neis on süvenemist,” kirjeldab ta.

Maria Klenskaja, kes lõpetas lavakunstikateedri 6. lennu 1974. aastal, kipub noorteks pidama isegi neid, kes on lavakunstikooli lõpetanud üsna ammu. Enda suurimad raputused ja avastused leidis ta 2002. aastal lõpetanud 20. lennust.

Kui Linnateatris jõudis 2006. aastal lavale „Karin. Indrek“, tundis Maria, et Elmo Nüganeni lavastusega toimus midagi, mida varem pole olnud. „Mõtlesin, et minu silmad ei näegi nii põnevat eesti naise rolli nagu Karin, keda mängis Hele Kõrve. Elmo tegi selle oma lavastusega ära. See oli sündmus.“

„Kui orkester mängib, siis võiks muusika isegi maha keerata,“ räägib Maria sellest, mis teda köidab. „Mind huvitavad orkestrantide näod – kui kaunid need on, kui nad tegelevad oma asjaga! Sama fenomen on teatrilaval. Kõige suurem ime laval on see, kui näitleja ei tee mitte midagi, aga sa ei saa talt silmi ära.“