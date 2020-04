HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Aldo Järvsoo: vaevalt et moeloojad pandeemia tõttu oma kollektsioonid nurka viskavad või ametit vahetavad 

Kui on rasked ajad, siis inimesed loobuvad ilmselt esimese asjana šampanjast ja haute couture`ist?

Mina võtan praegust hetke sõjaolukrrana. Aga ka sellises olukorras on inimestel vaja lootuskiirt. Vaatame tulevikku. Seal kaugemas tulevikus on kindlasti taas helgem ja valgem. Kui kogu ilu tegemine ära lõpetada, siis see annaks välja signaali, et kunagi ei lähegi paremaks. Tegelikult kindlasti läheb.

Koroona on kindlasti ka hea peaproov selleks, kui peaks mingi hullem haigus tulema. Mitte et see koroona lihtne oleks, aga inimesed võiks hakata mõtlema mida nende jaoks tähendab perekond, kuidas hakkama saada ja kuidas riik tegelikult tegutseb.

Näiteks kogu see maskide teema. Riigil polnudki piisavalt maskivarusid. See on pisut hirmutav, sest mis siis, kui see viirus oleks olnud ikka väga tappev. Siis oleks olnud katastroof. Praegune ei ole tegelikult katastroof. Meie vanavanemad on näinud sõdasid. Praegust olukorda ei anna sõjaga võrrelda. Praegune on nunnu ja köki-möki võrreldes päris sõjaga.

