Lastekirjanik Elsa Pelmas: lood ootasid lapsest peale raamatuteks saamist Kristina-Maria Heinsalu, ajakiri Tiiu

Lastekirjanik Elsa Pelmas on küll tugevalt kahe jalaga maa peal, kuid lubab vahel ka endal koos raamatutegelastega mõtteis seigelda. Foto: Tiina Kõrtsini

Elsa Pelmas on lastekirjanik, kes alustas kirjutamist alles seitsmekümneaastaselt ja kelle esimene raamat ilmus 75. sünnipäeval. „Kaitseingel nägi, et elu on tühi ja andis mulle tõuke kirjutamiseks,“ ütleb ta.