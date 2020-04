VIDEOINTERVJUU | Trad.Attack! paotab ust oma 360kraadise lavaga kontserdi maksumusse: kulud on tavapärasest kolm korda suuremad 

Sandra sõnul on nelja kuu pikkune lisaaeg nende jaoks tegelikult mõnus, sest äsja ilmus neil uus album „Make Your Move“ ning nüüd on neil aega kogu oma fookus suunata plaadile ja ei pea keskenduma korraga plaadi ilmumisele ja suurkontserdile.

Kas otsus sündis raske südamega? „Siin ei saa emotsionaalset otsust külge panna, see oli siiski vajalik ja praktiline otsus,“ ütleb Jalmar. Sandra nõustub. „Pole mõtet nutta, see on paratamatu.“ Jalmar ütleb, et neil on juba praegu palju kontserdiproove ära jäänud ja meeskonnas on üle 50 inimese, kes peaksid omavahel iganädalaselt kohtuma. „Ma just mõtlesin, et ma ei suudaks emotsionaalselt kuu aja pärast lavale minna,“ tunnistab Sandra. „Meil on muusikutena nüüd ka individuaalselt neli kuud rohkem aega selle materjaliga tegeleda, mis tähendab, et kontsert tuleb nii meile kui ka loodetavasti publikule palju mõnusam,“ lisab trummar Tõnu Tubli.

Kust tuli aga Trad.Attack!-il selline pöörane idee teha kontsert360kraadisel laval? „Tõenäoliselt on valdav osa muusikutest maailmas unistanud 360kraadisest kontserdist. Meiegi oleme ja ühel hetkel tekkis lihtsalt selline võimalus,“ ütleb Tõnu ja lisab, et ansambel U2 on oma 360kraadise lavaga tuuriga teeninud maailma ajaloos ühe suurima summa raha. Jalmar ütleb, et nemad ei tee muidugi seda raha pärast, sest sellise lavaga kontserdi kulud on tavapärasest umbes kolm korda suuremad. „Võtame sellega kolm korda suurema riski ja tundub, et see käivitab meid ka kolm korda rohkem.“

Mõte sai alguse juba 2018. aastal sellest, et esiti tekkis Trad.Attack!-il lihtsalt plaan teha kontsert Saku suurhallis, sest see on Eesti bändidele teatud mõttes maamärk. „Kui hakkasime täpsemalt arutama, saime aru, et me ei taha teha kontserti klassikalise lavaasetusega. Ega seal palju teisi versioone polnudki.“ Jalmar ütleb, et selline projekt on põnev väljakutse ka nende meeskonnale ja partneritele. „Alates Eesti rendifirmadest, kes tegelevad tehnilise poolega ja peavad välja arvutama, kuidas see kõik hakkab kokku kõlama, kui palju on vaja kõlareid, mida üles riputada ja nii edasi. Eesti on pigem väike konnatiik ja kui tulevad suured artistid, sõidavad nad oma rekade ja meeskondadega kohale, panevad lahendused püsti ja eestlased lihtsalt vaatavad kaugelt.“