ARVUSTUS | Henrik Kalmeti „Eriolukord ruudus“ jättis meid millegi erakordse ootele 

Elis Henrik Kalmeti stand-up'i vaatamas Foto: Erakogu

Hea on, et liigne tagasihoidlikkus ei kammitse naist, kes pere eest peldikupotile pagenud Kait Kalli vaatepildi peale laseb kuuldavale esimese, ilmselt siirast äratundmisrõõmust kantud naerupahvaka. Ennastunustavalt lõkerdamas näeb ja kuuleb teda veel mitmel korral. Meie kõigi, eriti aga ihuüksi kaamera ees seisva Kalmeti kergenduseks – publikule ei jäetud näitamata ka kodustes oludes toimetavat võttemeeskonda. Komöödiaõhtule eelnenud intervjuudes rõhutas Kalmet, kui oluline on saalis niinimetatud naerukajaka olemasolu. Korras, kajakas oli lendu lastud!

Viimane võimendas ka nalju, mis muidu kutsusid esile vaid kerge muige – näiteks kas tähelepanekut, et nüüd on meil igaks elujuhtumiks oma dress, mis ongi tegelikult üksainus püksipaar, ei jaganud Kalmet juba „Ringvaates“? Oli ka valusalt tabavaid nalju – näiteks ettekujutus sellest, kuidas me tulevikus saame veel imestada, kas keegi tõesti ajas presidendi vastuvõtu tarvis habeme ära ja mis need tal veel jalas on – kas tõesti… kingad?! Eks naljade kõikuv tase ongi paratamatu, kõik lihtsalt ei kõnetagi kõiki ühtemoodi. Siiski – hea oli näha õnnelikke inimesi. Endalegi üllatuseks avastasin alles arvustuse kirjutamise ajal, et kuigi olin oodatud kultuurisündmusele teinud kõvasti promo ka oma sõprade seas, kellest mõni ostiski 10 või 25 eurot maksva pileti, siis muljete vahetamiseni pole me veel jõudnudki. Seega jõuab lugejateni siin võimalikult kallutamata arvamus.