„Better Call Sauli“ tähe astmahaige poeg heitles koroonaviirusega  

57aastane Odenkirk rääkis arvutisilla kaudu James Cordeni jutusaates, et kui Nathanil haigussümptomid tekkisid, leidsid nad lohutust artiklitest, mille andmeil noored põevad Covid-19 kergemalt läbi. Kuid oma kogemustele toetudes ütleb teletäht nüüd, et juhtumid on erinevad. "Lõpuks läks asi päris pahaks ja oli hullem kui gripp."

Nathani sõnul oli kõige hullem kurguvalu. "Kuid minu meelest ka väsimus. Ja see kestis kauem kui gripp," vahendab People.