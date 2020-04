Film ÕNNITLUSED! Õhtulehe videograafi Rauno Vahtre looming pääses mainekale filmifestivalile Anu Saagim , täna, 12:43 Jaga: M

GALERII

Õhtulehe videograaf Rauno Vahtre Foto: Õhtuleht

Õhtulehe videograafi Rauno Vahtre ja muusik Marek Sadama lühifilm "Snowflake"on valitud Los Angelese "Fine Arts Film Festival" programmi, palju õnne!Fine Arts Film Festival teatas täna esimesed filmid, mis kuuluvad selle aasta filmifestivali programmi. Festival toimub sel aastal seitsmendat korda ja leiab aset 29. mai – 5. juuni 2020. Seoses COVID-19 viirusega on festival esimest korda online'is ja nähtav üle maailma. Suurepärast rahvusvahelist filmiprogrammi saab vaadata ka Eestis.Režissööri ja operaatori Rauno Vahtre ja Marek Sadama kirjutatud ja produtseeritud lühifilm "Snowflake" on inspireeritud 80ndate skandaalse artisti Divine'i laulust "I'm so beautiful" ja tänapäeva ühiskonnast, mis tiirleb põhiliselt vaid sotsiaalmeedia ümber. Linateos tuletab meelde, et iga inimene on ilus ja selle ainus tõestus ei ole meeldimised sotsiaalmeedias.