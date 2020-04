41aastasel Broadway tähel amputeeriti Covid-19 tõttu jalg 

Cordero abikaasa Amanda Kloots on fänne Nicki seisundiga kursis hoidnud. Broadway tähe jalas tekkinud trombide lahustamiseks kasutati verevedeldajaid, kuid arstid olid sunnitud sellest ravimeetodist loobuma, sest tekkisid sisemised verejooksud. Amanda teatas laupäeval sotsiaalmeedias, et Nicki parem jalg tuleb amputeerida. Sama päeva õhtul kirjutas abikaasa: "Nick pääses lõikuselt eluga tulema ning viiakse nüüd oma palatisse puhkama ja kosuma."

Helgete päevade meenutuseks avaldas Amanda nende omaaegse pulmavideo. "Me tantsime veel," kinnitab vapper naine.

Corderol endal pole oma saatusest aimugi. Seoses muusikaliga "Rock of Ages" New Yorgist Los Angelesse siirdunud näitleja toimetati 31. märtsil sealse Cedars-Sinai meditsiinikeskuse intensiivraviosakonda ning on sestsaadik hingamisaparaadi küljes ja teadvusetu.