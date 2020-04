Prints Harry ja Meghan teatasid pretsedenditust otsusest 

Märtsis koos pisipojaga Los Angelesse kolinud Sussexi hertsogipaar teatas, et välistavad nüüdsest igasuguse koostöö kõmulehtedega The Sun, Daily Mail, Mirror ja Express. Prints ja tema naine väidavad eile õhtul ajakirjandusele saadetud kirjas, et kõnealused tabloidid on paljude inimeste elu rikkunud. Seetõttu keelduvad Sussexid nende lehtedega suhtlemast ning kommentaaripalvetele vastamast.

Mullu kaebas hertsoginna Meghan kohtusse Daily Maili ning selle pühapäevalehe Mail on Sunday väljaandja Associated Newspapers, sest Mail on Sunday oli avaldanud katkendeid tema erakirjast oma isale Thomas Markle'ile. See juhtus augustis 2018 - kolm kuud pärast kuninglikke pulmi.

"On sügavalt murettekitav, et mõjukas segment meediast on paljude aastate jooksul püüdnud eirata vastutuse võtmist oma öeldu ja avaldatu eest - isegi kui nad teavad, et see on moonutatud, väär või põhjendamatult sekkuv. Kui nauditakse võimu ilma vastutuseta, väheneb usaldus, mida me kõik sellesse väga vajalikku tööstusharusse suhtume."