Evelin Ilves sai imelise sünnipäevakingi - ta ei peagi oma kodust välja kolima! 

Nimelt andis pühapäeva õhtul Evelini vanalinnas asuva kinnisvara omanik teada, et on huvitatud uuest ürilepingust. See aga tähendab, et Evelin ei pea välja kolima. "Vikerhommikus" antud intervjuus nimetas Evelin seda oma seni suurimaks tänavuseks sünnipäevakingiks.