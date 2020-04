Eesti tantsijad pürgivad olümpiale! Joel Juht: breiktants on meie jaoks alati olnud arvestatav sport 

Võimaluse olümpiamängudele pürgida saavad tänavatantsijad tänu sellele, et Eesti Tänavatantsijate Liit on nüüd ametlikult Eesti Tantsuspordi Liidu liige. “Tunne on lootusrikas ja mõtteid tekib palju. Breik on meie jaoks olnud alati arvestatav sport ja spordialaks nimetamine ei muuda seda. Breik on suure hip-hopliikumise üks osa ja paljude breikarite jaoks on prioriteet kaasata selle kultuuri väärtused. Ootame Eesti Tänavatantsijate Liidu eestvedajatega huviga neid väljakutseid, mis meil ees seisavad,” rõõmustab Juht.