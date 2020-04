Eesti breiktantsijad pürgivad olümpiale! Joel Juht: breiktants on meie jaoks alati olnud arvestatav sport 

Võimaluse olümpiamängudele pürgida saavad tänavatantsijad tänu sellele, et Eesti Tänavatantsijate Liit on nüüd ametlikult Eesti Tantsuspordi Liidu liige. “Tunne on lootusrikas ja mõtteid tekib palju. Breik on meie jaoks olnud alati arvestatav sport ja spordialaks nimetamine ei muuda seda. Breik on suure hip-hopliikumise üks osa ja paljude breikarite jaoks on prioriteet kaasata selle kultuuri väärtused. Ootame Eesti Tänavatantsijate Liidu eestvedajatega huviga neid väljakutseid, mis meil ees seisavad,” rõõmustab Juht.

Mees lisab, et erinevad breikarid on juba alates 2018. aasta noorte olümpiamängude ettevalmistusperioodi algusest uurinud erinevaid võimalusi, kuidas liituda nii-öelda suure spordiga. “Siiski on kõik need tegemised siiani olnud üksikisiku tasandil uurimised,” tõdeb ta.

JOEL JUHT LAPSEGA Tags: Joel Juht Foto: Tiina Kõrtsini

“Tõeline protsess sai alguse, kui Eesti Olümpiakomiteelt tuli selge seisukoht, et olümpiamängudele ja maailmameistrivõistlustele sõidavad need breikarid, kes on Eesti Tantsuspordi Liidu liikmed,” kirjeldab Juht. Mehe sõnul oli protsess iseenesest lihtne ja kiire, mille eest peab tunnustama ETSL-i. “Meile tähendas see sisuliselt asjast huvitatud breikarite ühe mütsi alla toomist ja otsustamist, millise juriidilise ühendusena me ETSL-iga liitume . Ühine otsus oli, et selleks saab Eesti Tänavatantsijate Liit, kes neid breikareid ühendab.”

Miks peab olema olema ETSL-i liige, et osaleda olümpial? Joel Juht räägib, et spordikorralduse loogika on selles osas lihtne: “Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) on valinud oma partneriks breiktantsu toomisel olümpiaprogrammi Maailma Tantsuspordi Liidu (WDSF). Igas riigis toob breigi WDSF-i alla omakorda kohalik alaliit ja Eestis on selleks Eesti Tantsuspordi Liit, kes on ka Eesti Olümpiakomitee liige. Kuna nii maailmas kui ka Eestis on spordikorraldus selline, et igat spordiala esindab üks alaliit, on meie partneriks just ETSL.”

Joeli sõnul palus just ROK Maailma tantsuspordi liidult, et viimane hakkaks tulevikus lisaks Ladina-Ameerika ja standardtantsusportlastele esindama ka breikareid. “Põhimõtteline otsus seda teha võeti vastu 2017.aastal WDSF-i aastakoosolekul. Sellest hetkest algasid ettevalmistused 2018. aasta noorte olümpiamängudeks ja maailmameistrivõistlusteks 2019. aastal. Pärast nende edukat läbiviimist jõudiski ROK sisemisele arusaamisele, et breik on olümpiale sobiv spordiala,” lisab ta.