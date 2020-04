Suri „Tomi ja Jerry“ režissöör Gene Deitch 

Deitchi esindaja Petr Himmel rääkis uudisteagentuurile Associated Press, et Oscari laureaat suri oma korteris. Himmel nimetas teeneka animaatori surma ootamatuks.

Õhtuleht kirjutas veebruaris "Tomi ja Jerry" 80 aasta juubelit tähistavas artiklis, et 1961 palkas USA stuudio MGM oma kuulsa multifilmi uueks tegijaks Praha animastuudio - ikka selleks, et raha kokku hoida. Uus versioon pidi valmima Deitchi käe all, kuid too oli hädas: eelarve oli tilluke, tšehhid polnud originaali näinudki. Deitchi stuudio tegi salamisi ka teiste multifilmide, näiteks „Meremees Popeye“ osi. Tšehhi nimed tuli tiitrites ameerikapäraseks muuta, et vaatajad filme kommunismiga ei seostaks.