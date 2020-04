Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas jutt Eesti lõngustest jõudis piiri taha Tõnis Erilaid , täna, 00:02 Jaga: M

Mustpeade maja Foto: Alar Truu

„Nõukogude Eestis on probleemiks muutunud n.n. lõngused – kraaded. Nad laaberdavad tänavail, tülitavad jalutajaid ja terroriseerivad inimesi igal võimalikul viisil. Kui mujalt lõngused visatakse välja, siis kultuurimajad seda teha ei saa. Ilma lõngusteta oleksid nende asutuste loengute ruumid ja kinosaalid tühjad. Lõngused aga päästavad kultuurimajade direktorid ja tegelased hädast: nad võivad nüüd aruannetes näidata, et meil on nii ja nii palju külastajaid,“ kirjutab Stockholmi Eesti Päevaleht 23. aprillil 1960 lausa esiküljel.