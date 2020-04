Hea tulemus! Henrik Kalmeti stand-up etendus kogus Toidupangale 43 143 eurot  

"Väsinud, aga väga rahul ja tänulik, et publik võimaldas saada sellise ajastule iseloomuliku täiesti uudse lavakogemuse ning muidugi eriti õnnelik, et õnnestus toetada selle jabura teatrikogemusega paljusid abivajajaid. Endal on hetkel veider sotsiaalsuse üledoos – pärast nädalaid praktiliselt üksiolemist, oled järsku tuhandete inimeste ees ja vahetus suhtluses, aga samal ajal ikkagi üksi. Kokkuvõttes väga sürreaalne olukord, mis peegeldab paljuski situatsiooni, mis praegu ka igapäevaselt meie ümber," kirjeldab Kalmet oma tundeid pärast viiendat etendust.