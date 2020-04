Marilyn Jurman oli sõltuvuses suitsetamisest ja meestest: ühel hetkel ma ei tundnud ennast enam ära 

"Aasta on 2012. Suitsetades päevas kaks pakki sigarette, kakeldes igapäevaselt oma tollase mehega ja juues öösel üksinda igatsevalt köögiaknast välja vaadates rummi, veini ja muid alkohoolseid jooke, saabus ühel momendil õnneks siiski see tõdemus, et ma ei taha nii. Erinevatel inimestel on erinevad teed, aga minu teekond eeldas veidi mudas sompamist," tõdeb Jurman.

"Kuid 27-aastaselt peale mu elu esimest joogatundi, kuhu mu sõbranna mind poolvägisi kohale vedas, muutus kõik totaalselt. Ma tulin joogaruumi uksest välja, panin endale loomulikult kohe suitsu ette ja korraga tundsin, et ma ei taha seda. Ma ei taha nii enam edasi elada. Ma ei taha olla suitsetaja, ma ei taha igapäev üksi köögis pool joogisena nutta ja ma ei taha pidevalt mõelda, kas mu mees aeleb kusagil kellegi teisega ringi," avaldab naine.

"Muutus ei juhtunud kohe, samal päeval, aga ma sain aru, mis ma pean tegema. Iga joogatunniga sai see kõik mulle aina selgemaks ja mõne kuu möödudes oli vaja vaid ühte tõuget. Kolm aastat olin ma kõik need võimalused käest lasknud, kui ma oleksin võinud lihtsalt oma asjad võtta ja minna, aga ma ei julgenud. Ma mõtlesin, et kes see teine mind ikka tahab."

Jurman pihib, et enesehinnangust oli peale väga mitmet petetut naiseks olemise kogemust, alles üsna hale vari. "Aga midagi muutus joogaga – jooga õpetab armastust – ka iseenda vastu. Ja sellest oli mul kõvasti puudu. Mul oli alati vaja, et keegi teine mind armastaks, et ma tunneksin, et ma olen midagi väärt. Ja mu tollane elukaaslane sai sellest väga hästi aru ning justkui meelega jättis mu armastusest ilma. Parim õppetund eluks. Ma olin sõltuvuses suitsetamisest ja meestest."

"Mis edasi juhtus oli vägev. Oli üks pidu, üks teine naine ja ma olingi läinud. Mitte lihtsalt läinud, vaid läinud teise riiki. Ma mõtlesin, et kui ma nüüd siit suhtest kohe ei lahku, soovitatavalt nii kaugele kui võimalik, siis ma kardan, et ma ei suuda seda kunagi teha ja ma mõtlesin, et kui ma nüüd suitsetamist maha ei jäta, siis ma ei tee seda kunagi. Seega ma jätsin mõlemad sõltuvused korraga maha – suitsetamise ja mehed," avaldab Marilyn.

"Tihti varem oli juhtunud nii, et kui ma olin vihastunud oma mehe peale, siis tundus parim kättemaks hakata tegelema suuremat sorti enesehävitamisega – suitsetada veel rohkem, pidutseda oksendamiseni ja suurest pohmellist hommikuti pizzat õgida. Ma ei tea, kas vanus oli selline, või asi oli taas joogas, aga seekord ma tahtsin teha teisiti. Ükski mees (või naine või mis iganes) ei ole väärt seda, et iseennast õhku lasta. Vastupidi, parim karistus on tulla mudast välja pea püsti ja tugevamana kui iial varem. Las ta vaatab ja praeb selles, kui hästi sul läheb. Ja ma mõtlen päriselt hästi, mitte “Instagramm/Facebook” hästi."