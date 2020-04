Kadri Voorand naudib Lahemaa loodust: see kõik on minu jaoks võlumaailm 

“On päevi, kus ma mitte midagi ei tee ja ainult mõtlen. Ma kirjutasin ka ühe luuletuse, kuidas ainuüksi aknast välja vaatamisega võib ammutada sedavõrd palju infot, sest taevas on nii palju kujundeid. Looduses seda pilti jagub,” usub Voorand.

Lisaks loob Kadri pragusel ajal ka uut muusikat. “Minu meelest on tore, et ma ei ole sunnitud ühtegi lugu lõpuni kirjutama. Olen kirjutanud selliseid haiku vormis pisikesi meloodiaid ja neid rahulikus tempos harjutanud,” räägib ta. “Kui ma tavaliselt ei cover`da teiste loomingut, siis praegu olen tabanud ennast laulmas teiste lugusid. Lihtsalt seetõttu, et nüüd on aega. Näiteks täna hommikul ärkasin üles ja mind kummitas Taukari laul, kus ta ütleb, et hommikuti asja must ei saa,” naerab Kadri.