PALJU ÕNNE! Muusik Ervin Lillepeast sai täna noor pensionär! 

Ervin on Õhtulehe tervituskõne peale siiralt üllatunud ja rõõmus . "Suur aitäh teile ja lisab muiates, et tänasest on ta veel noor pensionär kah!" Kuna Ervin elab poja perega koos, siis õnnitlejaid jagus hommikutundidel küllaga. "Lapsed ja lapselapsed laulsid mu sõna otseses mõttes ülesse! Terve päeva on mulle fännid helistanud ja rääkinud jutte sellest, kuidas nad minu pilli järgi tantsinud on. Ka tütre pere peaks siia tulema aga nendega on vist nii, et kaugjuhtimise teel, kotike ukse taha ja eks ma siis vaatan, mis sealt seest välja hüppab!"