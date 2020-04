Kisma “Rannamaja” osaliste vahel | Kristo avaldas Ada privaatvestluse naise seksiseikluse kohta 

Kristo avaldas Instagramis pildi vestlusest, kus Ada kirjeldab oma kirevat ööd: "Ütles, et mu t*ss on teiselt planeedilt. Lasi viis korda 20 minuti jooksul. Järjest lasi lihtsalt, ma ise olin ka lähedal."

Privaatne vestlus Foto: Kuvatõmmis/Instagram.com/ada_nelke

“Mis ma oskan öelda? Mina olen oma seksielus kindel ja mõistva suhtmisega. Ma usun, et paljud meist jagavad sellist infot ja mul ei ole häbi! Pigem on mul kahju, et inimesed arvavad, et selliste piltide jagamine teeb teistele kuidagi haiget. Minu jaoks näitab see, kui madalale võib teine inimene langeda. Ma pole Kristoga rääkinud üle poole aasta ja tal järsku tuleb tal selline asi üles tõmmata. Noh, see on võib-olla on see tema enda kiiks,” lisab Ada.

"Kui Merylin tahab levitada pilte sellest, mida olen ma grupivestluses rääkinud ja Kristo arvab, et võib avalikult selle üles panna, siis kaks minutit hiljem selle jälle ära kustuda. Mmm, see näitab teie palet, mitte minu!” on Ada kindel.