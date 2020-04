Kisma “Rannamaja” osaliste vahel: Kristo avaldas Ada privaatvestluse | Ada: seks on inimlik ja nauditav! 

Ada avab oma suu Instagrami story vahendusel, kus kinnitab, et olukord juhtus kaheksa kuud tagasi. “Kui sa oled sõbrannadega grupivestluses, siis me kõik räägime detailselt oma seksielust. Vähemalt minu sõpruskonnas on see normaalne,” räägib Ada. “Nii rääkisin ka mina ühest seiklusest oma sõbrannadele. Üks nendest otsustas hakata levitama screenshot`e sellest vestlusest, et minu üle nalja teha. Nende hulgas saatis selle ka Kristo Koigile,” kirjeldab naine.

“Mis ma oskan öelda? Mina olen oma seksielus kindel ja mõistva suhtmisega. Ma usun, et paljud meist jagavad sellist infot ja mul ei ole häbi! Pigem on mul kahju, et inimesed arvavad, et selliste piltide jagamine teeb teistele kuidagi haiget. Minu jaoks näitab see, kui madalale võib teine inimene langeda. Ma pole Kristoga rääkinud üle poole aasta ja tal järsku tuleb tal selline asi üles tõmmata. Noh, see on võib-olla on see tema enda kiiks,” lisab Ada.

"Kui Kristo arvab, et võib avalikult selle üles panna, siis kaks minutit hiljem selle jälle ära kustuda. Mmm, see näitab sinu palet, mitte minu!”