Tõnis Erilaiu autorikülg | Kuidas „Ta elagu!“ näis lauljad ära tüütavat 

Kuidas „Ta elagu!" näis lauljad ära tüütavat Tõnis Erilaid , täna, 00:11

1937. aastal arvas lauljate liit, et tuttav Franz Abti / Heinrich Rosenthali laul „Ta elagu!... Ja tema õnn see õitsegu. Ja klaasid kokku kõlagu!...“ on liialt veniva meloodiaga, pikk ja pealekauba võõrapärane. Ka Konstantin Türnpu vahepeal kirjutatud elagu-laul ei kõlbavat. Olevat liiga kiire liikumisega meloodias ja kestvuselt jälle liiga lühike. Laiematele rahvahulkadele on selle kaasalaulmine raske, leidsid koorid, kes usaldasid Türnpu pala esitada võtta.