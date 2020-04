„Võõramaalase“ tähte ja ta peret on aastaid terroriseeritud 

39aastane šoti näitleja rääkis emotsionaalses Twitteri-postituses, et pikaajaline vaimne terror on tema psüühikalt lõivu nõudnud. Sam otsustas suu avada, sest teda on kuus aastat pidavalt kiusatud, kimbutatud, jälitatud ning tema kohta on valesid levitatud. "See mõjutab mu elu, vaimset seisundit ja on igapäevaseks mureks." Lisaks Samile ja tema perele on kiusajad sihiks võtnud ka tema kolleegid ja sõbrad - "kõik, kellega mind seostatakse".

"Ma pole sellest varem rääkinud, sest usun inimlikkusesse ning olen ikka lootnud, et need kiusajad kaovad," vahendab Daily Mail. "Käsil olevate juriidiliste toimingute tõttu ei saa ma midagi täpsemat öelda, aga need inimesed on professionaalid: õpetajad, psühholoogid, täiskasvanud, kellel peaks mõistus peas olema."

Heughani sõnul on väidetud, et ta manipuleerib oma fännidega ja üritab neilt raha petta ning et ta on salahomo. Lisaks on teda süüdistatud koroonapandeemia aegsete ohutussoovituste eiramises. "Ma pole midagi sellist teinud. Olen normaalne kutt ega sarnane oma tegelaskujudega."