Hüpnotisöör Maris Saar: Tinderis on inimesi meeleheitel koduperenaistest kuni rikaste suhkruissideni 

“Tinderiga on selline põnev lugu, ühelt poolt on ta üsnagi paeluv - justkui lihtne ja kiire viis kuidas leida "see õige" - vähemalt nii reklaamitakse. Teiselt poolt, kui inimeste tähelepanu jaotus on täpselt nii nagu on, siis sisukate vestluste jaoks on vaja endal soovi ja tahet.” lisab ta.

Saar räägib, et see on justkui mäng, kus on vahva erinevate inimestega suhelda ja tutvuda, aga hetkel ta sealt kaaslast leida ei soovi. “Tutvusi on tulnud sest et näha on, et inimestel on igav ja nad suhtlevad rõõmuga, üle maailma, Austraaliast New Yorgi ja Kanadani välja. Ehk siis Tinderit ei tasu väga tõsiselt võtta, see on vahva mäng, reaalne elu on see, mis hakkab saama väljaspool ja see on poole põnevam.”

Inimene tundub tore, muhe, on julgelt omanäoline ja unikaalne - teeme juttu.

“Tinderis on igasuguseid inimesi, meeleheitel koduperenaistest kuni rikaste suhkruissideni. Viimasel ajal on üllatavalt palju sisukaid inimesi sinna tekkinud, see on väga vahva,” arvab naine. Maris räägib, et Inimese pildi ja kirjelduse järgi ei saa kunagi seda pilti, mis reaalses elus, näiteks üritusel või sünnipäevalauas saaks. “Reaalses elus on nii palju rohkem külgi. See kuidas inimene kehakeeles räägib, liigub, pilke viskab, flirdib, end kannab - neid mõõtmeid on tunduvalt rohkem reaalses elus kui ühel pildil kunagi olla saaks ja seetõttu ma tegelikult eelistan suhelda silmast-silma inimestega, siis saab selle pildi üsnagi kähku kätte,” lisab ta.

Kes aga tahab, saab Marise arvates inimesest üsna kähku aru, tavaliselt esimese paari lausega. “Inimene avab end, sest Tinder on justkui müür ees, mis on hea ja turvaline. Ja seal kanalis saab end turvalisemalt avada. See mida inimene soovib tuleb esile paari lausega, kui reaalses suhtluses neid nüansse alati nii kiirelt kätte ei saa. Inimesed päriselt ei ava end nii kiirelt - kui just tal vastas terapeut ei istu, kes õigeid küsimusi oskab küsida. Ma tihti räägin ka oma klientidele, kes otsivad viise, kuidas leida suhet - et ole Tinderis mõistlik ja tea, mida sa otsid. Tähelepanu saad sa mujalt palju paremini kui Tinderist, sealt saad sellise pealiskaudse tähelepanu. Kuid kui tunned, et tahad midagi sügavamat ja sisukat, sõnastad selle endale ja siis ise ajad vestlused sinnapoole ja otsid võimalusi ka mujalt!”

“Oleks väga tore, kui läbi pildi tuleks see tunne et “oh, see on see õige inimene”. Reaalsuses on kõik rohkem mäng - inimene tundub tore, muhe, on julgelt omanäoline ja unikaalne - teeme juttu. Need, kes ei kõneta, neid ka ei vali. Valik on olemas, toredaid inimesi on, aga nende leidmine on omajagu ajamahukas, sest vestlused, swipe`mine ja arusaamine, kas ma tahan sinna oma aega panustada või mitte - need kõik võtavad aega. Ja ma ausalt pigem pühendan aega viimastele teadusuuringutele, uute videoblogide tegemistele ja enedearengule kodukurusel,” kirjeldab Maris.