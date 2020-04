16aastane teletäht demonstreeris uusi hambaid 

Küllap võttis Brown selle protseduuri ette ennekõike esteetilistel kaalutlustel, kuid tema sarjakaaslasel Gaten Matarazzol (17) on olnud hoopis omalaadsed hambumisprobleemid. Gatenil on haruldane kaasasündinud luustumisprotsessi häire, mis on mõjutanud tema hammaste ja luude arengut. Noor näitleja sündis üleliigsete hammastega, mis on takistanud jäävhammaste väljumist. Liigsete hammaste väljaõngitsemiseks igemetest on kulunud kokku neli lõikust - viimane neist tehti hiljuti ning õnnestus Matarazzo sõnul täielikult.