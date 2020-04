FILMISAADE „DUUBEL“ | Kuldne kolmik: Ott Tänak, Don Quijote ning Tiigrikuningas 

Kes vana asja meelde tuletab, sel silm peast välja? Ometigi on nii, et sel nädalal heidame pilgu minevikku, et uurida, mis toimub Netflixi ülipopulaarse dokumentaalsarja „Tiger King“ osalistega. Samuti piilume Telia videolaenutusse, kus meid ootab ees Ott Tänak ja temast pajatav dokumentaal. Elisal on vastu pakkuda aga Don Quijote!