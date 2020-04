Kurikuulus Zombie-Angelina on koroona tõttu hingamisaparaadi küljes 

Teheranist pärit Tabar, kelle õige nimi on Fatemeh Khishvand, sai tuntuks grotesksete sotsiaalmeediafotodega oma näost. Enda sõnul on ta lasknud teha üle 50 ilulõikuse, sarnanemaks Hollywoodi staari Angelina Joliega. Hiljem tunnistas neiu, et zombiliku Jolie välimuse on ta saavutanud ennekõike meigiga ja fotode arvutitöötlusega.