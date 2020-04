Inimesed Raseda Katy Perry meeleolu hüpleb karantiinis üles-alla Toimetas Triin Tael , täna, 11:00 Jaga: M

Foto: @katyperry/Instagram

Koos näitleja Orlando Bloomiga tütart ootav Katy Perry tunnistab, et eriolukorras on tema meeleolu hüplik, ent ta on õppinud olema tänulik selle eest, mis tal on.