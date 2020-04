Rolf Roosalu nime all tegutseb libakonto! Roosalu: mis on selle eesmärk? 

“Ma ei näe sellisel tegevusel mitte mingit mõtet. Ma ei saa üldse aru, miks keegi peab nii tegema ja mis tema on eesmärk. Eks neid libakontosid ikka tehakse, aga on veider, et see inimene hakkab suhtlema inimestega, kes mind justkui jälgivad. Kirjutab neile ja arendab mingit vestlust,” tõdeb Roosalu.

Roosalu lisab, et tal soovitati libakontost kohe teada anda. "Eks Instagram vaatab, mis nad siis teevad. Tuleb lihtsalt loota, et kutsutakse see inimene korrale või kustutatakse konto ära."

Pettur kirjutas libakonto alt Roosalu fännidele vigases eesti keeles: “Nii tore, et olete siin minu erakontol. Minu ainus soov on, et tunneksite end minuga sõbraks. Kuid ma armastan ja austan “privaatsust”, mida kannan südames ja hinges kõigi jaoks, olenemata sellest, kas nad on mõjutatud või mitte.” Konto omanik soovib fännidega väga kontakti saada. “Nüüd mõtlen, miks te minu sõnumit eirasite?” küsib ta Instagramis.