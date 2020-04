Covid-19 murdis Steven Spielbergi filmide operaatori 

Daviau teenis Oscari nominatsiooni kõigi kolme Steven Spielbergi filmiga, mille tegemisel ta osales. Need olid "E. T." (1982), "Purpurtoonid" (1985) ning "Päikese impeerium" (1987). Spielberg nimetab Daviau'd imeliseks artistiks. "Alleni soojus ja inimlikkus olid sama võimsad kui tema objektiiv. Ta oli harukordne talent ja imekaunis inimene."

1982. aasta fantaasiafilmis pereema kehastanud Dee Wallace kirjutab Twitteris, et tema süda on raske. "Hell, kaunis, andekas hing," iseloomustab ta Allen Daviau'd. "Kui astusin võtteplatsile ja sain teada, et tema filmib "E. T-", olin tohutult õnnelik. Jään sind taga igatsema, mu sõber!"