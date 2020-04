Koroonaviirus viis hauda nimeka džässmuusiku 

Konitzi omaksed kinnitasid NPR-le, et muusik suri New Yorgis koroonaviirusest põhjustatud kopsupõletikku. Konitz oli vaatamata südamehädadele jätkanud ka 90. eluaastais esinemist. Viimase plaadi salvestas ta 90aastaselt - "Old Songs New (Sunnyside)" ilmus mullu novembris.

1927. aastal Chicagos sündinud Konitz õppis esmalt klarnetit, kuid läks siis üle altsaksofonile. BBC Newsi teatel kujunes artistil välja isikupärane stiil, mida iseloomustas valmisolek julgeteks harmooniariskideks. See eristas Konitzit 1950. aastatel domineerinud stiilist, millele oli aluse pannud Charlie Parker, keda Lee luges oma lähedaseks sõbraks. "Ma ei tahtnud tema moodi kõlada. Nii et ma ei kasutanud peaaegu üldse vibraatot ja mängisin enamjaolt kõrges registris. See on mu saundi tuum."