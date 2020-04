Kas Rammstein tuleb suvel Eestisse? Bänd: otsime lahendusi 

"Viimasel ajal on mitmete riikide valitsused pikendanud suurürituste toimumisaegade piiranguid. Kahjuks on sellest mõjutatud ka mõned Rammsteini 2020. aasta tuuri kontserdid," kirjutab bänd Facebookis.

"Töötame selle kallal, et leida koos partneritega lahendus ja loodame nende mõistvale suhtumisele, kes on sõudele juba piletid ostnud. Kohe, kui meil on lõplik informatsioon, anname sellest teada," lubavad nad ja paluvad praegu ürituste korraldajaid ja piletimüüjaid liigsete küsimustega mitte koormata.