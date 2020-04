Reet Linna: lihaisu on vahel nii suur, et ostan kulinaarletist sooja ribitüki ja söön sealsamas ära 

Kui panna taimetoitlase ette „täis“, siis on tegemist täistaimetoitlase ehk veganiga. Internet ütleb, et veganid ei söö liha, kaasa arvatud kana, kuigi kunagi ütles keegi vaimukalt, et kana on ju ka taim, sest tal on juured all. Eks ta pidas silmas kana haralisi varbaid.