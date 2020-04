VIDEO | Kaetud näoga Harry ja Meghan jagasid Los Angelese haigetele toidukraami 

Heategevusorganisatsiooni Angel Food juht Richard Ayoub rääkis USA väljaandele People, et Sussexid olid oma vabatahtlikutöö ajal ilmutanud sooja ja siirast huvi iga inimese vastu, kellega nad kohtusid. "Nad suhtlesid meie kokkadega, suhtlesid klientidega - nad tahtsid veenduda, et inimesed nende armastust ja tänutunnet tunneksid." Ayoyb lisas, et hertsoginna soovis printsile oma kodulinna Los Angelest filantroopia kaudu tutvustada. "See on imekaunis. [...] Meie kliendid on inimesed, kes tihtipeale unarusse jäetakse. Harry ja Meghan tahtsid neid külastada. Nad tahtsid neid näha ja nendega rääkida ning loodetavasti neile naeratuse näole tuua."