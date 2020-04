VIDEO | Púr Múdd avaldas uue muusikavideo, milles saab näha fännide reisihetki 

Púr Múdd on elektrooniline duo, mille koosseisu kuuluvad muusikud Joonatan Siiman ja Oliver Rõõmus. Koosseisu uus lugu ‘Get Away’ ilmus aprilli algul ning nüüdseks on valminud ka loo muusikavideo.



Video tegemiseks paluti inimestel jagada duoga enda reisivideoid, millest kokku panna mõnus reisimälestuste video. Kokku laekus üle saja video. ‘Oleme äärmiselt tänulikud, et inimesed tulid meie üleskutsega kaasa ning saatsid meile oma reisivideosid’ ütleb Oliver. “Videos on inimeste kindlasti palju äratundmisrõõmu ning loodame, et video viib mõtetes inimesi tagasi nende reisidele’ lisab Joonatan.