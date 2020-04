Oma „Eesti laulu“ võistluslugu „I’m Sorry. I Messed Up“ kommenteeris Uudo järgmiselt: „Kui mina peaksin kellelegi kõlariga akna taha minema, siis see on kindlasti lugu, millega öelda, et I’m sorry, I messed up, take me back (Palun vabandust, ma eksisin, võta mind tagasi – toim.). Kuid igaüks on vigu teinud ja tuleb ka mõista, et... Ei, ma ei hakka üldse sinnapoole minema,“ üritas Uudo vaatamata hiljutisele lahkuminekule tuju siiski üleval hoida.